Танцоры из Петербурга победили на чемпионате мира по хип-хопу в США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Танцевальная команда Banda ILL из Санкт-Петербурга завоевала золото на международном чемпионате World Hip Hop Dance Championship в США, став первой российской командой, победившей во взрослой категории, сообщается на официальной странице российского представительства международной танцевальной организации Hip Hop International (HHI) в Instagram.

"Поздравляем наших чемпионов! Banda ILL впервые принесла нам золото в категории Adult [команда старше 18 лет] Поздравляем команду, которая ни смотря на тяжёлые травмы, смогла показать наивысший уровень и все три тура удержаться на первом месте", - отмечается в сообщении.

Танцевальный коллектив представляет Школу танцев Артемия Манукяна в Петербурге, который является художественным руководителем группы.

В 2017 году первое российское золото в истории чемпионата принесла команда в детской категории "Blast Crew" из Красноярска, а также танцевальный коллектив из Москвы в номинации брейк-данс, напоминают в российском представительстве HHI.

В ежегодном чемпионате World Hip Hop Dance Championship в США принимают участие более 4 тыс. танцоров из 50 стран мира. Финал чемпионата состоялся 10 августа в Фениксе (штат Аризона, США).