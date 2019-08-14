Фотовыставка "Самая красивая страна" открывается в Музее современной истории России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 70 работ финалистов ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна" Русского географического общества (РГО) представят в Музее современной истории России в Москве на выставке, которая пройдет с 15 августа по 8 сентября.

"Выставка "Самая красивая страна" отражает богатство и разнообразие природы и культуры России. Но главное, она показывает нам удивительную и неповторимую страну, увиденную глазами самих россиян, ее неповторимый колорит и самобытность", - сказала ТАСС генеральный директор музея Ирина Великанова.

Она отметила, что выставка очень созвучна постоянной экспозиции музея. "Где сегодня можно увидеть, в том числе экспонаты, связанные с современной жизнью нашей страны, а в одном из залов даже расположена большая интерактивная карта, из которой посетители, к примеру, могут узнать, какие объекты ЮНЕСКО находятся на территории России, какие народы и народности, где проживают и многое другое", - добавила Великанова.

Ежегодный фотоконкурс "Самая красивая страна" - масштабный медиапроект РГО, цель которого - сохранение дикой природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде. В рамках конкурса, проводящегося с 2015 года, пройдет презентация 76 снимков его финалистов.

В отборе этого года приняли участие около 6,5 тыс. авторов, представив почти 42 тыс. работ. В конкурсе не существует ограничений по возрасту и месту жительства. Единственное условие - фотографии должны быть сделаны на территории России.

Конкурс включает в себя 12 номинаций: "Пейзаж", "От заката до рассвета", "Дикие животные", "Птицы", "Макромир", "Подводный мир", "Эти забавные животные", "Искусство дикой природы", "Россия с высоты птичьего полета", "Многоликая Россия", "Архитектура", "Снято на смартфон". Юные фотографы от 5 до 16 лет могли поучаствовать в "Самой красивой стране глазами детей", подконкурс был введен впервые.