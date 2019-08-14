Отдыхающих в детском лагере на севере Хабаровского края поселили в ремонтируемом здании

ХАБАРОВСК, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС при проверке лагеря "Олимп" в селе Красное Хабаровского края выяснили, что 20 детей размещались за пределами лагеря, в здании, где идет ремонт. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

"20 ребят из числа отдыхающих детей, по решению руководства учреждения были размещены на первом этаже двухэтажного здания на этой же улице, но за пределами лагеря. Причем на верхнем этаже этого строения ведутся ремонтные работы, автоматическая пожарная сигнализация отключена, а сам объект не включен в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края", - сказал замначальника главка - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что информация уже передана прокуратуре и уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае.

Внеплановые проверки детских лагерей проводятся в соответствии с поручением правительства России от 30 июля. Незадолго до этого, 23 июля, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае унес жизни четырех детей, еще шестеро пострадали. Также незначительные травмы получили пятеро взрослых. После случившегося в регионе закрыли два лагеря.