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Metallica пожертвовала €250 тыс. на строительство первой в Румынии детской онкобольницы

Группа сделала пожертвование накануне своего выступления в Бухаресте

ТАСС, 15 августа. Американская метал-группа Metallica пожертвовала €250 тыс. евро (около $279 тыс.) на постройку первой детской онкологической больницы в Румынии. Об этом сообщила в среду на своей странице Facebook благотворительная ассоциация Daruieste Viata ("Подари жизнь"), занимающейся сбором средств на этот проект.

Коллектив сделал пожертвование перед своим концертом, который состоялся 14 августа в Бухаресте.

"Metallica присоединилась к нашему движению. Мы огромное сообщество, и мы занимаемся строительством больницы", - говорится в публикации.

Строительство больницы началось в середине 2018 года в Бухаресте и должно закончиться в 2020 году.

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