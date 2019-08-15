СМИ: стрелок из Крайстчерча просит о переносе суда над ним в другой город

СИДНЕЙ, 15 августа. /ТАСС/. Адвокаты австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в новозеландском Крайстчерче 15 марта, обратились к городскому суду с ходатайством о переносе места дальнейших слушаний в другой город. Об этом в четверг сообщает издание The New Zealand Herald .

По его данным, адвокаты Тарранта передали суду его ходатайство о переносе места дальнейших судебных разбирательств из Крайстчерча в другой город. Ходатайство было принято судом, однако судья Кэмерон Мандер объявил, что этот вопрос "будет рассмотрен 3 октября текущего года". Сам обвиняемый был освобожден от участия в сегодняшнем заседании, поскольку на нем рассматривались исключительно технические вопросы.

15 марта на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч были совершены нападения, в результате которых погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Нападавшему - 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту - были предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийства и совершении теракта, однако он заявил в суде, что невиновен в этих преступлениях. Следующие слушания по этому делу состоятся 3 октября текущего года, на них будет рассмотрен вопрос о переносе места судебных разбирательств.

Заседание, на котором будут заслушаны обвинения и объяснения австралийца, состоится 4 мая 2020 года. Предполагается, что судебный процесс над Таррантом может занять от 6 до 12 недель.