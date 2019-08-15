Суд в Австралии примет решение по делу осужденного за педофилию кардинала Пелла 21 августа

По решению коллегии судей, вынесенный 13 марта приговор, в соответствии с которым Пелл должен был провести за решеткой шесть лет, может быть оставлен в силе, отменен или направлен на повторные судебные разбирательства. Заседание будут показывать в прямом эфире.

В декабре 2018 года суд присяжных в Мельбурне признал Пелла виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними в 1990 годах. До 2014 года кардинал был архиепископом Мельбурна и Сиднея, после чего перешел на службу в Ватикан, где стал главой секретариата по делам экономики Святого престола. В 2017 году кардинал взял бессрочный отпуск и вернулся в Австралию, чтобы выступить в суде и доказать свою невиновность. После оглашения вердикта присяжных Святой престол заявил о том, что Пелл отстранен от занимаемой должности.