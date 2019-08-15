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Из-за тумана в Уфе не смогли приземлиться четыре авиалайнера

Они уже направлены на запасные аэродромы

ТАСС, 15 августа. Четыре авиалайнера не смогли приземлиться в аэропорту Уфы из-за тумана, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Четыре рейса не смогли приземлиться в Уфе из-за тумана. Авиакомпаниям  Red Wings (Даламан - Уфа), "Смартавиа" (Санкт-Петербург - Уфа), "Победа" (Москва - Уфа), UTair (Нижневартовск - Уфа) метеоминимумы экипажей не позволили приземлиться", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что воздушные суда были направлены на запасные аэродромы в Челябинск, Нижнекамск и Казань.

"В связи с этим на вылет <...> задержано три рейса: в Москву, Санкт-Петербург и Даламан", - добавили в аэропорту.

Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию.

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