Ливни и шквалистый ветер ожидаются на Камчатке 16-17 августа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Сильные дожди и ветер порывами до 20 метров в секунду ожидаются на Камчатке 16 августа, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"16 августа к берегам Камчатки подойдет тихоокеанский циклон, под влияние которого попадут четыре района края. На основании прогноза Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидаются сильные осадки и усиление ветра", - говорится в сообщении.

Ожидается, что днем Алеутском и Усть-Камчатском районах пройдут сильные дожди, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В ночь на субботу циклон распространится на Карагинский и Олюторский районы, где ожидаются ливни и шквалистый ветер силой до 22 метров в секунду. "Исходя из прогноза, наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнения обстановки на автомобильных дорогах", - уточнили в МЧС.

Жителям региона рекомендовано воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.