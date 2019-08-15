СМИ: в Японии 10 человек пострадали из-за тайфуна "Кроса"

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек пострадали в западных и юго-западных префектурах Японии, где из-за приближающегося тайфуна "Кроса" идут ливни со шквалистым ветром. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK .

В общей сложности около 580 тыс. жителей островов Сикоку и Кюсю получили рекомендации об эвакуации в связи с погодной ситуацией. Тем не менее в эвакуационных центрах, которые обычно организуют в школах и административных зданиях, сейчас находится не более 7 тыс. человек.

Число отмененных внутренних авиарейсов в Японии возросло в течение дня с 673 до 720. Также изменения в расписание движения поездов внесли железнодорожные компании. В частности, это коснулось скоростных экспрессов "синкансэн".

Сейчас скорость ветра в пределах тропического шторма составляет порядка 35 метров в секунду. Как ожидается, в течение дня на западе Японии в ряде префектур может выпасть до 800 мм осадков. "Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году. По прогнозам, в течение суток он должен выйти в Японское море, после чего продолжит движение в сторону северного острова Хоккайдо.