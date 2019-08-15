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Акции протеста в Гонконге

СМИ: у жителей Гонконга при въезде в Китай выборочно проверяют телефоны

По данным газеты South China Morning Post, таким образом проверяют возможную причастность подозреваемых к протестным акциям и недавним беспорядкам в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 августа. /ТАСС/. Пограничники КНР осуществляют выборочную проверку содержимого мобильных телефонов у жителей Гонконга, въезжающих в материковую часть Китая. Об этом в четверг сообщила газета  South China Morning Post.

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По ее данным, некоторых пассажиров при въезде в соседний Шэньчжэнь отвели в комнату для допросов и просили разблокировать телефоны, показать их содержимое, включая фотографии и личную переписку в мессенджерах. Таким образом проверяется возможная причастность подозреваемых к протестным акциям и недавним беспорядкам в Гонконге.

По словам китайского правозащитника Чан Бояна, досмотр иммиграционными властями содержимого телефонов является незаконным требованием и нарушает право на неприкосновенность частной жизни. Как отметил источник в погранслужбе Шэньчжэня, данные меры применяются лишь в выборочном порядке только в отношении "подозрительных" лиц. Власти КНР не комментируют эту информацию.

Более двух месяцев назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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