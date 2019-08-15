Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация. При этом отмечается, что в прошлом году по итогам проверки несоответствующими нормативам было признано 60% школьной формы.

"Результаты ежегодных исследований Роскачества, которые проводятся при поддержке Минпромторга, подтверждают позитивную динамику качества школьной формы. В этом году была протестирована новая категория - пиджаки для мальчиков. Исследование показало: более 60% пиджаков для школьников можно признать безопасными, и этот показатель выше, чем по результатам проверки других элементов школьной формы в прошлые годы", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Эксперты закупили пиджаки 28 торговых марок, причем 20 из них были российского производства, по три - из Белоруссии и Китая, по одному - из Бангладеш и Узбекистана. Цена составляла от 1230 до 6390 рублей. Все пиджаки исследовали по 60 параметрам в государственном Инновационном научно-производственном центре текстильной и легкой промышленности. Продукция проверялась, в частности, на токсичность, гигиенические показатели (гигроскопичность и воздухопроницаемость), состав, прочность и качество ткани, качество покроя и пошива, пиллингуемость (количество катышков).

Все образцы успешно прошли испытания на токсичность - ни в одном эксперты не нашли формальдегид. Требованиям по гигроскопичности не соответствовали два пиджака, а по воздухопроницаемости - восемь. У изделий одной торговой марки были выявлены несоответствия сразу и по гигроскопичности, и по воздухопроницаемости.

В целом продукция 11 из 28 торговых марок не соответствовала требованиям регламента "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

Качество ткани

Как отмечают эксперты, оптимальный состав школьного пиджака должен включать от 45% натуральных или искусственных волокон (например, вискозы). Кроме того, подкладка должна быть вискозной или содержать не менее 50% вискозы. Исследование показало, что у 17 из 28 образцов процентное содержание волокон ткани верха и подкладки соответствовало заявленному. У товаров 10 торговых марок содержание шерсти и/или вискозы маркировке не соответствовало. Еще у одного товара полностью отсутствовала информация о составе изделия, отсутствие такой информации является нарушением прав потребителя.

Чисто шерстяным оказался верх только одного пиджака. Как отмечают в Роскачестве, хотя покупатели предпочитают натуральные ткани, свои достоинства есть и у тканей с добавлением синтетики: определенный процент синтетических нитей повышает прочность материала.

Специалисты исследовали не только состав, но и потребительские свойства тканей, такие как стойкость окрашивания, прочность материала, пиллингуемость (то есть образование катышков), усадка. Эксперты проверили, устойчива ли окраска тканей верха и подкладки к стирке, поту, дождю, к глажению и сухому трению. По всем этим показателям ни к одному образцу замечаний нет: окрашивание стойкое, "линять" пиджаки, исследованные Роскачеством, не будут, заверили в организации.

Также изделия всех торговых марок прошли испытания на прочность. Специалисты Роскачества установили, что разрывную нагрузку выдержала ткань верха на 23 пиджаках из 28. Подкладка оказалась прочнее - она порвалась слишком быстро только у пиджака одной торговой марки.

Кроме того, по сравнению с тканью верха подкладка гораздо медленнее протирается - очень быстро она протерлась только у пиджаков двух марок, тогда как недостаточно износостойким оказался верх шести изделий. Как напомнили в Роскачестве, шерстяные и полушерстяные ткани должны выдерживать не менее 4,5 тыс. циклов трения, прочие - не менее 400 циклов. При этом самая износостойкая ткань не прошла испытания на пиллингуемость - на ней образовалось слишком много катышков.

По стандартам Роскачества, на 10 кв. см чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных тканей верха должно приходиться не более одного пилля (катышка), для других тканей этот показатель не должен превышать трех катышков на 10 кв. см. Недочеты выявили у 10 пиджаков, чья ткань слишком быстро скатывается.

Также эксперты выяснили, "сядет" ли пиджак после стирки и химчистки. Первое испытание не прошли подкладка пяти пиджаков и верх двух образцов, тогда как химчистку выдержали все изделия.