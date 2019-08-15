Аэропорт Жуковский работает штатно после жесткой посадки Airbus A321

ЖУКОВСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме после аварийной посадки самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний".

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт работает в штатном, обычном режиме. Причин для приостановки работы, несмотря на инцидент, нет", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что после происшествия аэропорт уже принял один рейс, также "Уральских авиалиний".

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321, следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.