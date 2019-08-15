СМИ: погибший солист The Prodigy оставил многомиллионные долги

Солит группы The Prodigy Кит Флинт, который покончил с собой в марте 2019 года, оставил после себя многомиллионные долги. Как отмечает газета The Sun , на момент смерти состояние музыканта оценивалось в £11,6 млн, но после списания с его счетов всех задолженностей оно сократилось до £4,3 млн.

Отмечается, что за несколько дней до смерти Кит выставил на продажу свой особняк в графстве Эссекс за £1,5 млн. Его паб De Bohun Inns Limited имел долги на общую сумму £500 тыс. При этом, несмотря на финансовые трудности, за последние два года музыкант заработал около £1,5 благодаря работе в The Prodigy.

В интервью журналу FHM в 2015 году Флинт заявил, что больше ни на что не копит, а только тратит.

"Это всегда сидело внутри меня, что, когда деньги закончатся, то я просто покончу с собой", - говорил музыкант, отмечая, что он в прекрасном настроении и в его словах нет ничего "суицидального".

Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме. В тот же день основатель и участник The Prodigy Лиэм Хоулетт сообщил, что музыкант покончил с собой.

Группа The Prodigy была основана в 1990 году. Первой песней Флинта в ее составе стала Firestarter (1996).