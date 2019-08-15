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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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Пассажиры самолета, аварийно севшего в Подмосковье, получат выплаты

Все пассажиры были застрахованы в "АльфаСтраховании"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва - Симферополь, который совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье, были застрахованы и получат выплаты. Об этом сообщил в четверг ТАСС коммерческий директор перевозчика Кирилл Скуратов.

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"Все пассажиры застрахованы в компании "АльфаСтрахование", получат выплаты и компенсации, предусмотренные законом", - сказал он.

Скуратов добавил, что пассажиры после осмотра медиков будут доставлены в аэропорт Домодедово. "Как только нам разрешат, то есть закончится осмотр медиков, все пассажиры будут перевезены в Домодедово. Там мы готовы в первую очередь посадить семьи с детьми на ближайшие рейсы. А также после обеда в Домодедово будет направлен резервный борт авиакомпании", - сказал Скуратов.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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