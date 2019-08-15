В США разрешили продажу препарата для борьбы с туберкулезом с лекарственной устойчивостью

ВАШИНГТОН, 15 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Федеральные власти США одобрили к применению препарат, предназначенный для борьбы с туберкулезом легких, обладающим множественной лекарственной устойчивостью. Об этом сообщило в среду Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Согласно изложенной им информации, разрешение на продажу выдано производителям претоманида, который выпускается в таблетках. Это антимикробный препарат, относящийся к классу нитроимидазолов. По свидетельству управления, для лечения туберкулеза претоманид предписано применять в комбинации с еще двумя препаратами - бедаквилином и линезолидом.

Как уточнило управление, в клинических исследованиях (испытаниях) нового медикамента приняли участие 109 добровольцев, у которых был выявлен туберкулез легких с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). По завершении курса лечения, занимавшего шесть месяцев, повторные обследования прошли 107 участников исследования. Лечение было признано успешным для 95 из них. Речь идет о 89% случаев, что "существенно превосходит" регистрировавшиеся до настоящего времени показатели эффективного лечения МЛУ-ТБ, подчеркнули американские специалисты.

Одновременно они отметили, что испытания шли в рамках специальной программы ускоренной разработки антимикробных и противогрибковых препаратов, предназначенных для сравнительно немногочисленных категорий больных. Данная программа предусматривает проведение "менее масштабных, длительных и многочисленных" испытаний, пояснило управление. Соответственно, на упаковках претоманида будет нанесена маркировка, гласящая, что этот препарат был признан "безопасным и эффективным для применения только для ограниченного числа" лиц. В качестве выявленных побочных эффектов использования этого лекарственного средства управление называет периферическую нейропатию, анемию, тошноту и рвоту, головные боли, несварение желудка, снижение остроты зрения, гипогликемию и ряд других.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2016 год в мире было зарегистрировано примерно 490 тыс. новых случаев заболевания МЛУ-ТБ. В настоящее время из всех инфекционных заболеваний ТБ является второй самой распространенной причиной смертности среди взрослых. Ежегодно он уносит жизни 1,7 млн человек.