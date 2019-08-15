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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Налет командира аварийно севшего в Подмосковье самолета составляет более 3 тыс. часов

Ранее гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов сообщил, что аварийная посадка была выполнена корректно, пилоты не допустили возгорания воздушного судна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Общий налет командира воздушного судна Дамира Юсупова, аварийно севшего в Подмосковье рядом с Жуковским утром в четверг, составляет более 3 тыс. часов, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит самолет.

"Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов. Именно благодаря профессионализму и слаженным действиям самолет удалось посадить без трагических последствий. Дамиру Юсупову - 41 год. Общий налет составляет более 3 тыс. часов", - сказали в авиакомпании.

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В пресс-службе добавили, что Юсупов в 2013 году с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и сразу после вуза был принят на работу в авиакомпанию "Уральские авиалинии".

"В 2018 году Юсупов получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению "Аэронавигация", - отметили в пресс-службе перевозчика.

Ранее гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов сообщил ТАСС, что аварийная посадка была выполнена корректно, пилоты не допустили возгорания воздушного судна. Экипаж самолета, аварийно севшего после взлета из аэропорта Жуковский, смог посадить лайнер на брюхо в чистом поле.

Теги
РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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