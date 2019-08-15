Налет командира аварийно севшего в Подмосковье самолета составляет более 3 тыс. часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Общий налет командира воздушного судна Дамира Юсупова, аварийно севшего в Подмосковье рядом с Жуковским утром в четверг, составляет более 3 тыс. часов, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит самолет.

"Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов. Именно благодаря профессионализму и слаженным действиям самолет удалось посадить без трагических последствий. Дамиру Юсупову - 41 год. Общий налет составляет более 3 тыс. часов", - сказали в авиакомпании.