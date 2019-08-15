Оксимирон и Чулпан Хаматова поручились за Егора Жукова, обвиняемого по делу о беспорядках

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) и актриса Чулпан Хаматова поручились перед Мосгорсудом за 20-летнего активиста и студента ВШЭ Егора Жукова, арестованного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, передает корреспондент ТАСС.

"Мирон Федоров и Чулпан Хаматова просят не применять к Жукову меру пресечения в виде содержания под стражей", - зачитала материалы дела судья. За Жукова также поручились его преподаватели из Высшей школы экономики и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Адвокаты предложили за него залог в 2 млн рублей.

Пресненский суд Москвы арестовал Егора Жукова и других фигурантов дела до 11 октября. Следствие считает, что он координировал действия толпы во время несанкционированной акции протеста 27 июля. Вину он не признает.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто раскаялся и признал вину.

Накануне Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобы Абаничева, Барабанова, Подкопаева и Раджабова. В четверг суд рассмотрит аналогичные жалобы остальных фигурантов дела.