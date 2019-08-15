Первая группа участников чемпионата WorldSkills прилетела в Казань из Ирана

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Сборная Ирана первой прибыла в Казань для участия в чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. В аэропорту столицы Татарстана гостей встретили исполнением татарских народных танцев и песен в исполнении Государственного ансамбля фольклорной музыки республики, передает корреспондент ТАСС.

"Я уже чувствую гостеприимство города Казань. Я хочу отдельно поблагодарить организаторов за их прекрасную работу, потому что с момента регистрации и до настоящего момента мы видели очень хорошее сотрудничество с российской стороны. Мы получали всю необходимую поддержку для того, чтобы отправить свою сборную в Казань для участия в чемпионате WorldSkills", - сказал журналистам официальный руководитель команды Риза Баджуланд.

В составе делегации Ирана 44 человека, в нее входят конкурсанты, эксперты, тим-лидеры, переводчики и обозреватели. В основных соревнованиях чемпионата примут участие 11 человек в компетенциях в сфере строительства, IT-технологий, логистики, дизайна и других.

Руководитель сборной отметил, что Иран нацелен на более тесное сотрудничество с Россией в сфере подготовки специалистов рабочих профессий. Риза Баджуланд напомнил, что у Ирана подписан меморандум о сотрудничестве с российскими коллегами - страны проводили ранее совместные сборы.

"Я уверен, что у нас может быть очень много сфер для сотрудничества, в особенности именно в обучении компетенциям. Сами соревнования - это небольшая толика той сферы, где мы можем сотрудничать. Также можем говорить о сотрудничестве в сфере проведения соревнований в Евразии", - добавил он.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа. WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.