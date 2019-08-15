Татарстан и Северная Осетия вошли в число 14 регионов, где откроют центры профподготовки

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московская область, Татарстан и Северная Осетия вошли в число 14 субъектов РФ, в которые в соответствии с нацпроектом "Образование" уже перечислены субсидии на создание центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Это следует из соответствующего перечня Министерства просвещения России, который имеется в распоряжении портала "Будущее России. Нацпроекты" - оператором портала выступает ТАСС.

О том, что деньги на соответствующие цели уже доведены до 14 субъектов РФ ранее в интервью Российской газете сообщила министр просвещения России Ольга Васильева. В соответствии с перечнем, такие центры также появятся в Амурской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Новгородской, Свердловской, Тверской, Томской и Тюменской областях.

Всего, по словам Васильевой, к 2024 году в России появится не менее 100 подобных учреждений, на эти цели будет направлено более 4 млрд рублей.

Как поясняла министр, ЦОПП будут рассчитаны не только на молодежь, но и на "людей серебряного возраста" - предпенсионеров и пенсионеров. Учреждения займутся разработкой так называемых "коротких программ" по профессиям рабочих и должностям служащих, таким как, например, "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом", "Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)", "Механик авиационный по технической эксплуатации беспилотных авиационных систем" и другим. На сегодняшний день, как отмечала глава министерства, в стране реализуются программы профобучения почти по 5000 профессий рабочих и более 140 должностям служащих.