В Ингушетии наблюдается дефицит врачей и высокий уровень безработицы

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Вакантные медицинские рабочие места в Ингушетии остаются без соискателей, в то же время в регионе сохраняется высокий уровень безработицы по другим специальностям, сообщил ТАСС замминистра труда и занятости и соцразвития Ингушетии Адам Хашагульгов

Ранее сообщалось, что самый высокий коэффициент напряженности на рынке труда в России отмечается в Республике Ингушетия, на 1 июля 2019 года он составил 118,4, тогда как средний по России показатель 0,5. Таковы данные Роструда по основным показателям деятельности органов служб занятости на 1 июля 2019 года, опубликованные на официальном сайте ведомства. Также высокие коэффициенты напряженности зафиксированы в Чеченской Республике (23,8), Республике Дагестан (18,6), Карачаево-Черкесской Республике (6,1), Республике Тыва (5,2).

Отсутствие кадров и безработица

Большую часть дипломированных соискателей в Ингушетии составляют экономисты и юристы, тогда как дефицит в регионе в большей степени составляют медики.

"На сегодняшний день у нас 206 вакансий их заявили 40 работодателей, почти 60% из них, это медицинские профессии. У нас где-то 24 тыс. безработных из них порядка 10 тыс. это люди с высшим образованием, которые стоят на учете. В большинстве своем это люди получившие такие специальности, как экономика и юриспруденция, социальные работники, работников по техническим специальностям очень мало", - сказал Хашагульгов.

Как пояснили ТАСС в региональном Минздраве, в структуре здравоохранения региона большая текучка кадров из-за перехода бывших целевиков через три года после завершения обучения в частные клиники и населенные пункты поближе к дому.

"Распределение целевых мест идет с учетом дефицита, большинство абитуриентов хотят специальности, которые у нас в профиците, это к примеру акушерство и гинекология, неврология, стоматология, поскольку у этих профессий клиентообразующая база большая, есть возможность подработки в частных клиниках. Даже с учетом того, что мы обещаем их трудоустроить, если они, к примеру, выберут специальность дефицитного неонатолога, это абитуриентов не привлекает", - сказал ТАСС замминистра здравоохранения Якуб Богатырев.

Отсутствие финансирования

Главной причиной образовавшейся проблеме с безработицей, специалисты называют отсутствие финансирования программ по содействию занятости населения.

"У нас есть мероприятия активной политики - это профобучение, переквалификация, стажировка, устройство безработных в другие регионы, в этом году они должны были быть, но из-за отсутствия финансирования, а они финансируются из республиканского бюджета, мы не смогли их провести. Раньше благодаря этим мероприятиям у нас было сдерживание напряженности на рынке труда, также в 2018 году у нас была дополнительная программа направлена на снижение уровня безработицы", - рассказала ТАСС начальник отдела по вопросам трудоустройства центра занятости в Ингушетии Люба Мальсагова.

Как сообщают в региональном Минтруде, из-за отсутствия финансирования этих мероприятий, регион последние годы находится на последней позиции.

"Нами направлены письма и в адрес правительства региона, и в адрес Минфина республики, но нам отвечают, что нет средств в бюджете. Если бы мы направили на общественные работы, на профобучение, на стажировку, для открытия собственного дела, на самозанятость выделили бы деньги, то это позволило бы существенно снизить безработицу. Но из-за отсутствия финансирования эта работа заморожена", - сказал Хашагульгов.

По его словам, министерство искало и друге пути решения проблемы.

"В прошлом году было заседание межправительственной комиссии по развитию СКФО в Чечне, там на тот момент глава региона, Юнус-Бек Евкуров внес предложение по направлению наших выпускников средне-специального образования за пределы субъекта, но к сожалению, выпускники отказались выезжать из-за низкой зарплаты по предложенным вакансиям и из-за отсутствия соцпакета. По тем вакансиям, которые нам представили заработная плата составляла 15-25 тыс. рублей, но этих средств не хватит даже на съем жилья и питание", - пояснил замминистра.

Он добавил, что ведомство также пыталось выстроить работу с крупными ресурсоснабжающими компаниями. "Мы также направили письма в такие крупные компании как Газпром, Россети и Роснефть, чтобы выпускники технических специальностей могли работать у них вахтовым методом, но на определенном этапе, когда работу должны были продолжить другие министерства и власти региона, эта работа тоже заморозилось. Но мы продолжаем поиски решения проблемы", - сказал он.

Решение проблемы

Решение проблемы взял на себя федеральный центр - регионам с напряженностью на рынке труда будут выделяться средства из федерального бюджета.

"В 2020 году в регионах СКФО, в том числе и в Ингушетии, будет реализовываться дополнительная программа, направленная на снижение напряженности на рынке труда. Нам будет выделено около 100 млн рублей, из них 95% это средства федерального бюджета и 5% - регионального. В программу входят три направления, это опережающее обучение, содействие самозанятости и стажировка выпускников всех уровней на предприятиях и в ведомствах региона", - сказала Мальсагова.