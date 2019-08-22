Как Умный дом избавит от переживаний во время отпуска?

Спокойствие заключается в мелочах. Одного сомнения в том, выключили ли вы утюг и не забыли ли повернуть ключ в замке, достаточно, чтобы испортить небольшую поездку на дачу или долгое путешествие на море. Неважно, как далеко от дома оказался хозяин, - волнение есть всегда. Престать беспокоиться поможет сервис Умный дом: видеонаблюдение, датчики движения, протечки и дыма, умные розетки, которые даже в самом далеком путешествии дадут знать, что все в порядке.
В Умном доме от Ростелекома за безопасностью и комфортом следят приборы, объединенные в единую экосистему. Датчики и видеокамеры управляются через мобильное приложение. В нем можно настроить особые сценарии включения и выключения приборов, отправку сигналов при чрезвычайных происшествиях: вызов службы охраны, если воры пытаются пробраться в дом, или включение света в определенное время, чтобы посторонние не смогли догадаться, что хозяин в отъезде. От каких еще опасностей может защитить Умный дом?
Посторонние не останутся незамеченными
Датчики открытия дверей и окон с помощью специальных сенсоров могут зарегистрировать, что в квартиру проникли, и оповестить хозяина об этом. Это может быть ребенок, который раньше вернулся со школьных занятий, или злоумышленники, решившие воспользоваться отсутствием домочадцев. Датчики устанавливаются не только в прихожей, но и на окнах, балконной двери, форточках - и сигнализируют обо всех способах проникнуть в жилище.
Устройства можно установить в квартире или на даче и быть уверенным, что посторонние не воспользовались вашим отъездом. Система Умного дома позволит вовремя вызвать полицию и избежать серьезных потерь.
Все будут на виду
Система видеонаблюдения идеально дополнит датчики движения. Для ее подключения нужна только камера, розетка и интернет - и устройство готово зафиксировать лицо любого, кто пытается проникнуть в дом. Приложение Ростелекома позволяет смотреть видео в мобильном приложении, его веб-версии и сохранять отдельные записи. Это позволит защититься не только от посторонних, но и проследить за строителями, которые делают ремонт во время отъезда хозяев, или использовать камеру как радионяню, если необходимо обеспечить безопасность детей или домашних питомцев.
Видеокамера поддерживает трансляцию голоса и позволит дать команду домашнему животному даже из офиса. Приложение позволяет выделить особую зону внутри помещения и получать сигналы о перемещении внутри нее. Так можно удостовериться, залезает ли послушный пес в ваше отсутствие на диван, намеревается ли съесть ваши ботинки или мирно спит на своем месте.
Потоп не застанет врасплох
Датчики протечки с помощью специального щупа реагируют на соприкосновение с водой - их устанавливают рядом с батареями, трубами в ванной комнате и на кухне. Приборы чутко реагируют не только на уровень воды, но и фиксируют изменение влажности в помещении: если квартиру заливают соседи сверху, прибор также даст об этом знать. Отслеживать уровень влажности в помещении полезно не только с точки зрения протечек, но и для поддержания комфортного и здорового климата, регулировки атмосферы, работы кондиционера, увлажнителя воздуха и других приборов.
Не нужно переживать об отключении электричества
С помощью контроллера к системе Умного дома подключается более 200 датчиков и устройств. Контроллер работает от обычной розетки, но на случай внештатной ситуации обеспечен резервной батареей на 1150 мАч, которая может обеспечить автономную работу системы. Другие подключенные приборы работают за счет батарей, срок службы которых около двух лет. Таким образом, вся система Умного дома от Ростелекома продолжит штатно работать, даже если в общей системе электричества появятся длительные сбои.
Счета за ЖКХ не станут сюрпризом
Умная розетка, через которую электроприборы подключаются к обычной электрической сети, в пассивном режиме отслеживает, какие гаджеты продолжают потреблять энергию. Если утюг остался включенным, приложение даст об этом знать и позволит отключить прибор от питания откуда угодно: из соседней комнаты, по дороге в аэропорт или после того, как вы сдали багаж и сели в самолет. Так, забытый на гладильной доске утюг не станет причиной пожара, а счета за ЖКХ в конце месяца станут меньше: умная розетка легко вычислит самые затратные электроприборы в доме.
Обеспечить пожарную безопасность станет проще
Датчик дыма не сможет предотвратить пожар, но вовремя предупредит об опасности. Если в доме внезапно загорится проводка или на плите останется открытый огонь, датчик среагирует немедленно. Даже если хозяин не собирается уезжать из дома, датчик дыма может спасти жизнь: в него встроена система звукового оповещения, которая разбудит ночью, если дым начал заполнять квартиру, пока домочадцы спят.
Посторонние не догадаются о длительном отпуске
Скоординированная работа всех датчиков Умного дома позволит создать "эффект присутствия", даже если владельцы дома отправились в длительный отпуск или переехали летом на дачу. Умные лампочки через приложение загорятся в нужное время, умная розетка сможет включить радио - свет и шум в квартире минимизирует риски возможного ограбления. Кроме того, системные настройки помогут сделать жизнь владельцев Умного дома комфортнее и после возвращения из отпуска. Личные сценарии владельца позволяют включить кондиционер к возвращению хозяина домой, настроить зажигание лампочек по сигналу датчиков движения в темное время суток, отключить уведомления, пока хозяин дома, и многое другое.