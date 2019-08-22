Как Умный дом избавит от переживаний во время отпуска?

Спокойствие заключается в мелочах. Одного сомнения в том, выключили ли вы утюг и не забыли ли повернуть ключ в замке, достаточно, чтобы испортить небольшую поездку на дачу или долгое путешествие на море. Неважно, как далеко от дома оказался хозяин, - волнение есть всегда. Престать беспокоиться поможет сервис Умный дом: видеонаблюдение, датчики движения, протечки и дыма, умные розетки, которые даже в самом далеком путешествии дадут знать, что все в порядке.

В Умном доме от Ростелекома за безопасностью и комфортом следят приборы, объединенные в единую экосистему. Датчики и видеокамеры управляются через мобильное приложение. В нем можно настроить особые сценарии включения и выключения приборов, отправку сигналов при чрезвычайных происшествиях: вызов службы охраны, если воры пытаются пробраться в дом, или включение света в определенное время, чтобы посторонние не смогли догадаться, что хозяин в отъезде. От каких еще опасностей может защитить Умный дом?