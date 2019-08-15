Остров Хайнань отмечает День явления духов запуском волшебных фонарей и деликатесами

ПЕКИН, 15 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Жители Хайнаня на этой неделе отмечают важную дату - День явления духов, который некоторые в шутку называют "китайским Хэллоуином". В эту дату принято запускать в воздух или по реке фонарики, есть различные экзотические деликатесы, а также задабривать дарами привидения.

Согласно поверьям, обычно 15-го числа 7-го месяца по лунному календарю (в этом году приходится на 15 августа) души усопших с наступлением темноты выходят на улицы и оказываются бок о бок с живыми. По буддийской традиции, люди в эту дату посещают могилы тех, кто умер совсем недавно, отдавая им дань уважения. Одновременно принято задабривать "блуждающие" привидения - духов, которые после смерти в силу особых обстоятельств не смогли найти покой. Хайнаньцы обычно по этому случаю запускают в воздух бумажные фонари, которые считаются волшебными, поскольку, согласно поверью, "помогают отправить чем-то недовольных привидений на небо".

В различных регионах Китая в День явления духов существует множество суеверных ограничений, связанных с необходимостью избегать опасных контактов с тенями усопших, в результате которых, по древним поверьям, призраки могут завладеть телом человека, а его собственная душа окажется без "бренной оболочки", либо будет подавлена пришельцем. Например, перед сном желательно разложить перед кроватью тапочки таким образом, чтобы их носки не были направлены в одну сторону, чтобы помешать призракам понять, в какой части комнаты находится спящий. Не следует называть вечером друг друга по имени, сушить одежду с наступлением сумерек, произносить слово "призрак", насмехаться и шутить над потусторонним миром, поднимать с мостовой деньги, которые, как считается, упав в этот день на землю, уже принадлежат посланникам с того света. Также нельзя опираться спиной о стену, поворачивать голову, если кто-то сзади похлопает по плечу, бодрствовать ночью, прогуливаться по берегу рек и водоемов.

"Однако, что бы ни говорили, хайнаньцы относятся к Дню явления духов с особым благоговением, - рассказал один из старожилов. - Местные жители знают множество способов, благодаря которым эта дата превращается в веселый душевный праздник".

На Хайнане некоторые по традиции также считают, что в этот день не следует удаляться от дома, ходить к парикмахеру, покупать одежду, обувь и изделия из дерева - в противном случае, согласно поверью, возникает опасность того, что духи отнимут жизнь у кого-то из близких. В то же время считается, что человек должен побывать в людных местах, где среди всеобщего веселья может сбросить с себя негативную энергию.

В Южном Китае День явления духов "Чжунюаньцзе" - важная дата, уступающая по своей значимости только двум событиям: традиционному Новому году "Чуньцзе" и Празднику середины осени "Чжунцюцзе". Также считается, что это День рождения бога земли. Буддисты, как правило, по этому случаю поминают предков и молятся за погибших, проводят религиозные мероприятия.