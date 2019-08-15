Россияне назвали размер справедливой зарплаты

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Граждане России считают справедливым уровень оплаты труда в размере 66 тыс. рублей в месяц. Об этом в четверг сообщил Сбербанк со ссылкой на исследование, проведенное дочерней компанией банка "Сбербанк страхование жизни".

"СК "Сбербанк страхование жизни" провела исследование, посвященное оценке россиянами справедливого и достойного уровня оплаты труда. По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц. Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на "достойном" уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что различные социально-демографические группы респондентов назвали разные размеры справедливой зарплаты. Мужчины считают достойной зарплату в размере 68,6 тыс. рублей в месяц, женщины - в размере 64,2 тыс. рублей, граждане в возрасте 18-30 лет назвали справедливой зарплату в 56,2 тыс. рублей, а в возрасте 40-50 лет - в 67,2 тыс. рублей. Россияне с высшим образованием считают справедливой зарплату в 68,4 тыс. рублей, а со средним и неполным средним - в 61,1 тыс. рублей. Обеспеченные респонденты, способные, например, купить квартиру, назвали достойным уровень оплаты труда в 78 тыс. рублей в месяц.

Оценки справедливой зарплаты отличаются также в зависимости от города проживания респондентов. Москвичи в среднем назвали справедливой зарплату в 99 тыс. рублей в месяц, петербуржцы и жители Владивостока - в 77 тыс. рублей, хабаровчане - в 75 тыс. рублей. Жители Астрахани и Воронежа считают достойной заработную плату в 60 тыс. рублей, Волгограда - в 59 тыс. рублей, Липецка и Пензы - в 58 тыс. рублей.

Медианное значение оценки справедливой месячной зарплаты составило около 50 тыс. рублей. Оно совпадает со средним размером зарплаты россиян по данным Росстата по состоянию на июнь 2019 года.

Исследование проводилось летом 2019 года в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.