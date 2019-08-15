Океанолог, нашедший "Титаник", отправляется на поиски обломков самолета Амелии Эрхарт

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Американский исследователь Роберт Баллард, обнаруживший в 1980-х годах обломки океанского лайнера "Титаник" и немецкого линкора "Бисмарк", начинает поиски самолета Амелии Эрхарт - первой пересекшей Атлантику за штурвалом женщины, бесследно пропавшей во время кругосветного перелета более 80 лет назад. Об этом Баллард рассказал газете The New York Times.

Океанолог признался, что всегда мечтал раскрыть тайну исчезновения Эрхарт, но боялся, что эта миссия обернется лишь чередой бесполезных исследований. Несколько лет назад другие ученые смогли найти несколько зацепок в истории летчицы, и теперь Баллард держит курс к одному из атоллов страны Кирибати в Тихом океане. Он почти уверен, что найдет обломки двухмоторного самолета Эрхарт там.

По официальной версии ВМС США, проводивших поисково-спасательную операцию после исчезновения летчицы вблизи острова Хоуленд в Тихом океане, Эрхарт и ее штурман Фред Нунан погибли в результате крушения в 1937 году. За 80 лет история обросла множеством версий дальнейшей судьбы экипажа, среди которых жизнь под чужим именем, работа на американскую разведку и японскую пропаганду, а также крушение в Папуа - Новой Гвинее. Самой популярной из альтернативных теорий стала версия о том, что Эрхарт и Нунан попали в японский плен. Более того, высадившись в Японии в 1940-х годах, американские войска стали находить различные следы, косвенно указывающие на правдоподобность такой теории.

В 2012 году помощник госсекретаря США по Восточной Азии Курт Кэмпбелл познакомил Балларда с одной из альтернативных версий. Он показал ему фото атолла Никумароро, сделанное британским офицером Эриком Бевингтоном через три месяца после исчезновения Эрхарт. В цифровом приближении на снимке слева от рифа виднеется пятно. Совместно со специалистами Национального агентства геопространственной разведки США и Пентагона Кэмпбелл установил, что это пятно - шасси двухмоторного самолета Lockheed Model 10 Electra, на котором Эрхарт отправилась в кругосветку. "Черт меня побери, а ведь это сужает радиус поиска", - вспоминает Баллард свои слова тогда.

Обломки под водой

ВМС США отправляли "по горячим следам" к Никумароро линкор "Колорадо". Согласно официальным отчетам, тогда один из пилотов обнаружил "свидетельства недавнего пребывания людей" в зоне поиска, однако теория об атолле была отвергнута из-за того, что не было зарегистрировано каких-либо сигналов с суши. В XXI веке завершившуюся безрезультатно экспедицию к этому же атоллу предприняла неправительственная организация TIGHAR. Специалисты TIGHAR признают, что им не хватило материально-технического обеспечения, но с участием Балларда ученые смогут впервые провести исследования под водой.

Судно Балларда "Наутилус" оборудовано трехмерной картографической системой и подводным аппаратом с дистанционным управлением, однако и это не сильно упрощает задачу.

Остров Никумароро это лишь часть крутой подводной горы, вниз по которой рухнувший самолет Эрхарт мог спускаться из-за приливов. Ученым предстоит создать 3D-карту горы и исследовать местность с помощью аппарата, осуществляя круглосуточный мониторинг изображения.

Об Амелии Эрхарт

Амелия Эрхарт - популярная американская писательница и пионер авиации. В 1932 году она первой из женщин-пилотов пересекла Атлантический океан за штурвалом самолета. Другими рекордами в карьере Эрхарт стали перелеты от Гавайских островов до Калифронии, из Лос-Анджелеса в Мехико, из Мехико в Нью-Йорк, а также полет над всем Мексиканским заливом по прямой. Летчица пропала без вести в 1937 году при попытке поставить рекорд, обогнув Землю по самому протяженному маршруту.

