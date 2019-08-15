В десятках сел Амурской области запретили продажу алкоголя из-за режима ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти Амурской области расширили запрет на продажу алкоголя из-за режима ЧС, введенного в период паводков. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального министерства экономического развития и внешних связей.

Запрет на розничную продажу алкоголя в границах зон ЧС, пострадавших от дождевого паводка, вступил в силу в двух районах Амурской области 2 августа. Региональный режим ЧС в Амурской области был введен 25 июля.

"Вслед за увеличением зоны ЧС в регионе, под запрет продажи алкоголя попали новые районы. Среди них отдельные участки по улицам Белогорска, Благовещенска, Зеи, Свободного. Также по новому распоряжению губернатора Амурской области запрет дополнительно распространяется на ряд населенных пунктов Тамбовского, Сковородинского, Ромненского, Октябрьского, Михайловского, Магдагачинского, Константиновского и Ивановского районов", - говорится в сообщении.

Власти просят предпринимателей этих населенных пунктов просят провести инструктаж с продавцами и приостановить оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.