Турчак вручил благодарственные письма иркутским добровольцам, работавшим в зоне паводка

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в четверг вручил в Иркутске благодарственные письма волонтерам, которые работали в зоне паводка, передает корреспондент ТАСС.

"Каждого из вас я благодарю за ваше личное участие. Был сформирован сводный волонтерский отряд, в который вошли представители "Молодой гвардии "Единой России" молодежного движения "Наш Иркутск", союза добровольцев. Более 200 человек выехали на место, принимали участие в разборе завалов, ликвидации последствий наводнения, в раздаче гуманитарной помощи", - сказал Турчак.

Он сообщил, что партия "Единая Россия" совместно с МЧС и Минпросвещения поставили задачу в течение 2019-2020 годов создать в каждом федеральном округе центры по подготовке добровольцев к работе в зонах чрезвычайных ситуаций. Свои центры появятся и в регионах, наиболее подверженных стихийным бедствиям, первый будет открыт в Иркутской области.

Председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол сообщил журналистам, что депутаты проработают меры поддержки добровольцев, чтобы они были оснащены инвентарем и могли компенсировать свои расходы, в частности, на ГСМ.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. В первую волну паводка в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.