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Северный Кавказ

Мэр Магаса готов стать донором костного мозга

Беслан Цечоев отметил, что большинство жителей Ингушетии имеют общих предков, поэтому вероятность генетического совпадения увеличивается в несколько раз

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Мэр Магаса Беслан Цечоев объявил о готовности стать потенциальным донором костного мозга и призвал последовать своему примеру жителей Ингушетии.

"Мы обязаны, если позволяют возраст и здоровье, стать участниками этой благородной миссии. Это как раз тот случай, где каждый человек может реально показать свое подлинное благородство и мужество", - написал он на своей странице в Instagram.

По словам Цечоева, "тема донорства и отношения здоровых людей к нему набирает популярность в СМИ и в социальных сетях".

Мэр Магаса отметил, что жители Ингушетии в большинстве своем имеют родственные связи и общих предков, поэтому вероятность генетического совпадения увеличивается в несколько раз.

"Сегодня в России около 100 тыс. потенциальных доноров, шанс больного на совпадение с генетическим близнецом, который может его спасти, совпадает 1 на 10 тыс. случаев", - написал на своей странице в соцсети мэр Магаса.

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