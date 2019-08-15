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Лесные пожары в России

Миронов предложил обсудить на внеочередном Совете Думы лесные пожары в Сибири

Лидер "Справедливой России" также считает, что по итогам обсуждения важно проработать законодательные изменения в сфере лесного хозяйства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил расширить повестку внеочередного Совета Думы 19 августа, где будет обсуждаться иностранное вмешательство во внутренние дела РФ, и дать на нем также парламентскую оценку обстоятельствам и последствиям лесных пожаров в Сибири.

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"Не меньше наших граждан волнуют драматические события этого лета в Сибири, где пожары уничтожили леса на миллионах гектаров. Особую тревогу вызывают сообщения о том, что это была не слепая стихия, а результат поджогов для сокрытия незаконных вырубок. Поэтому намерен предложить коллегам расширить повестку внеочередного заседания Совета Госдумы. А именно, обсудить также вопрос о создании рабочей группы по изучению обстоятельств и последствий сибирских пожаров", - приводит слова Миронова в четверг его пресс-служба.

По итогам обсуждения политик предлагает сделать выводы в виде законодательных изменений в сфере лесного хозяйства.

Совет Думы во внеочередном порядке обсудит 19 августа ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела РФ. Ранее оппозиционные фракции Госдумы выступили за расследование вмешательства, допущенного, по их мнению, рядом иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России, в частности, в ходе несанкционированной массовой акции в Москве. "Единая Россия" эту инициативу поддержала.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияЛесные пожары в России"Справедливая Россия"
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