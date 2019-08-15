Треть пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета отказываются лететь в Симферополь

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Треть пассажиров самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле после вылета из Жуковского, отказываются от дальнейшего полета в Симферополь. Об этом ТАСС сообщили в четверг в авиационных службах.

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"Более трети пассажиров отказываются лететь в Симферополь. Списки тех, кто полетит, уточняются", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пассажиров, которые хотят улететь в Симферополь, централизованно отвезут в аэропорт Домодедово.

Всего на борту находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По данным Минздрава, в результате аварийной посадки пострадали 23 человека, среди них девять детей.