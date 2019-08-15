Площадь павильонов "Дома-2" в Новой Москве после переезда увеличится на 60%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Площадь павильонов телешоу "Дом-2" в Новой Москве после переезда на новое место составит 4 тыс. кв. м, что на 60% больше прежней. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.

"Площадь павильонов телешоу "Дом-2" после переезда на новый участок увеличится на 60% и составит 4 тыс. кв. метров, построят пять-шесть объектов в два-три этажа с просторными корпусами", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на сегодняшний день на участке готовится площадка для павильонов, специалисты прокладывают инженерные сети. Завершить строительство объектов и переезд планируется в текущем году. Сейчас площадь павильонов телешоу составляет 2,5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что "Дому-2" выделят новый участок площадью 1,6 га в Новой Москве.

Перемещение площадки и декораций телешоу может начаться в сентябре этого года. Съемочная площадка "Дом-2" под названием "Поляна" находится около поселка Летова Роща в Новой Москве, где планируется строительство дороги из Саларьево в Марьино, в связи с чем этот участок был изъят. Земля и нежилые строения принадлежат компании "ЕТК-инвест".

"Дом-2" выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. За это время было более 5 тыс. выпусков. Первоначальная идея шоу подразумевала, что участники телепередачи будут заняты на строительстве дома.