Счетная палата попросила рассмотреть возможность досрочной пенсии для врачей МСЭ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Счетная палата попросила Минтруд и Минздрав РФ рассмотреть возможность выхода на досрочную пенсию врачей, которые работают в учреждениях Медико-социальной экспертизы (МСЭ). Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

"Другое дело, мы попросили Минздрав и Министерство труда и социальной защиты посмотреть по преференциям, которые есть у обычных врачей. Поэтому вчера был и Пенсионный фонд с учетом досрочного выхода на пенсию, мы хотим сейчас все эти вопросы посмотреть", - сказала она.

Орлова утверждает, что одна из наиболее острых проблем МСЭ - это дефицит кадров, особенно врачей. Причина все та же - правовая неурегулированность, отмечают в Счетной палате. Так, только в Московской области с начала 2019 года из-за неукомплектованности кадрами были временно закрыты 31 бюро из 73.

Также остается проблема того, что врачи, которые работают в МСЭ, не имеют тех преференций, которые есть у обычных врачей, отметила Орлова. "Врачи обычные имеют право досрочного выхода на пенсию, а врачи, которые работают в МСЭ, не имеют этого. А от врача, от психолога, от тех людей, кто там работает, от подготовки этих кадров зависит очень многое", - сказала она.

"В результате нагрузка на врачей существенно возрастает, очереди растут, а доступность и качество услуг снижаются. В таких условиях процесс принятия решения об установлении инвалидности зачастую сводится всего к одному экспертному мнению. Соответственно говорить о разработке качественных индивидуальных программ реабилитации достаточно сложно", - отметила Орлова.

В России порядка 12 млн инвалидов - это 8,1% населения, напомнила Орлова. "У нас 672 тыс. детей-инвалидов, но фактор, что растет на 2%, где-то 18 тыс. инвалидность детей, здесь надо серьезно задуматься", - добавила она.