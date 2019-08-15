Молодые учителя Черкесска будут получать социальную доплату

ЧЕРКЕССК, 15 августа. /ТАСС/. Молодые специалисты школ Черкесска в Карачаево-Черкесии будут ежемесячно получать дополнительную социальную выплату в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Данный проект реализуется для привлечения молодых учителей в школы города, сообщили в четверг в пресс-службе мэрии города Черкесска.

"Молодые учителя общеобразовательных школ столицы Карачаево-Черкесии будут получать социальную поддержку - ежемесячные выплаты от 3 до 5 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что молодые специалисты со средним педагогическим образованием будут получать ежемесячную выплату в размере 3 тыс. рублей, учителя с высшим педагогическим образованием получат прибавку в размере 5 тыс. рублей.

"Проблема кадров актуальна. Чтобы привлечь в общеобразовательные школы города молодых специалистов, будем их всячески поддерживать. Депутаты Городской думы уже приняли соответствующее решение. Тем более федеральная социальная программа "Земский учитель", реализация которой планируется с 2020 года и предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей, скорее всего приведет к оттоку молодых специалистов на село", - сказал мэр Черкесска Руслан Тамбиев, слова которого приводит пресс-служба.

К категории молодых специалистов относится учитель в возрасте до 30 лет, который в очной форме получил среднее или высшее педагогическое образование и, в течение года после окончания обучения, впервые устраивается на работу в образовательное учреждение города.