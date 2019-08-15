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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Ущерб владельца поля под Жуковским после аварийной посадки самолета подсчитают позже

Власти Подмосковья отметили, что поле принадлежит компании "Русмолоко"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Оценка ущерба владельца кукурузного поля под Жуковским, на котором совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний", будет произведена позднее, сообщил в четверг ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. По его словам, земля принадлежит компании "Русмолоко".

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"Аварийную посадку самолет из аэропорта Жуковского произвел на поле сельхозпредприятия "Русмолоко", отделение "Раменское". Поле засеяно кукурузой, и, конечно же, урожай пострадал", - сказал он.

Разин отметил, что пока поврежденную площадь подсчитать невозможно. "Все оцеплено, и на территорию никого не пропускают. Работает Следственный комитет. О размере ущерба и возможности возмещения понесенных затрат сообщим немного позже", - добавил он.

Комментарием компании "Русмолоко" ТАСС не располагает. Как сообщается на сайте компании, "Русмолоко" занимает первое место в Московской области и пятое место в России по производству сырого молока.

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку на поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек. Как сообщили в авиакомпании, это привело к отказу обоих двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По данным Минздрава России, в результате аварийной посадки жертв удалось избежать, пострадали 23 человека, среди них девять детей.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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