Ущерб владельца поля под Жуковским после аварийной посадки самолета подсчитают позже

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Оценка ущерба владельца кукурузного поля под Жуковским, на котором совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний", будет произведена позднее, сообщил в четверг ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. По его словам, земля принадлежит компании "Русмолоко".

"Аварийную посадку самолет из аэропорта Жуковского произвел на поле сельхозпредприятия "Русмолоко", отделение "Раменское". Поле засеяно кукурузой, и, конечно же, урожай пострадал", - сказал он.

Разин отметил, что пока поврежденную площадь подсчитать невозможно. "Все оцеплено, и на территорию никого не пропускают. Работает Следственный комитет. О размере ущерба и возможности возмещения понесенных затрат сообщим немного позже", - добавил он.

Комментарием компании "Русмолоко" ТАСС не располагает. Как сообщается на сайте компании, "Русмолоко" занимает первое место в Московской области и пятое место в России по производству сырого молока.

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку на поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек. Как сообщили в авиакомпании, это привело к отказу обоих двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По данным Минздрава России, в результате аварийной посадки жертв удалось избежать, пострадали 23 человека, среди них девять детей.