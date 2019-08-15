Песков назвал героями летчиков, посадивших самолет на поле в Подмосковье

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

"День сегодня, действительно, добрый. Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолет", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков считает, что расследование авиапроисшествия под Жуковским должно быть проведено оперативно.

"Естественно, это авиапроисшествие будет разбираться, расследоваться и будут установлены причины, - сказал представитель Кремля. - Опять же, поскольку корпус самолета цел и "черные ящики" все уже под рукой, что называется, поэтому наверняка это будет весьма оперативно".