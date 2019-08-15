Песков назвал героями летчиков, посадивших самолет на поле в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями летчиков, совершивших успешную аварийную посадку на поле под Жуковским.
"День сегодня, действительно, добрый. Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолет", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков считает, что расследование авиапроисшествия под Жуковским должно быть проведено оперативно.
"Естественно, это авиапроисшествие будет разбираться, расследоваться и будут установлены причины, - сказал представитель Кремля. - Опять же, поскольку корпус самолета цел и "черные ящики" все уже под рукой, что называется, поэтому наверняка это будет весьма оперативно".