Глава "Уральских авиалиний" назвал правильными действия экипажа при посадке в Жуковском

ТАСС, 15 августа. Экипаж самолета "Уральских авиалиний" успешно совершил аварийную посадку в Подмосковье, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

В результате ЧП никто не погиб

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

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Об этом ТАСС в четверг сообщил гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов.

"[Аварийную] посадку [экипаж] сделал правильно, самолет не загорелся, всех пассажиров эвакуировали, погибших и раненых нет", - сказал Скуратов.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский вскоре после взлета. Лайнер следовал по маршруту Москва - Симферополь. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа.