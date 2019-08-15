Глава "Уральских авиалиний" назвал правильными действия экипажа при посадке в Жуковском

ТАСС, 15 августа. Экипаж самолета "Уральских авиалиний" успешно совершил аварийную посадку в Подмосковье, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом ТАСС в четверг сообщил гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов.
"[Аварийную] посадку [экипаж] сделал правильно, самолет не загорелся, всех пассажиров эвакуировали, погибших и раненых нет", - сказал Скуратов.
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский вскоре после взлета. Лайнер следовал по маршруту Москва - Симферополь. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа.