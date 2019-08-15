В Кремле считают исчерпывающим разъяснение Минобрнауки приказа о контактах с иностранцами

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Кремль исходит из того, что Министерство науки и высшего образования РФ разъяснило рекомендательный характер ведомственного приказа о новых требованиях к международному сотрудничеству российских ученых. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было разъяснение Министерства науки вчера (14 августа - прим. ТАСС), где говорилось о рекомендательном характере этого документа. Собственно, из этого нужно исходить. То есть, разъяснения даны", - сказал Песков.

Согласно приказу Минобрнауки РФ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки", в частности, вводятся требования, что руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи. Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учеными теперь также разрешается только в случаях, "предусмотренных международными договорами РФ".

Как сообщили в среду в Минобрнауки, документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями.