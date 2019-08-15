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В рейтинг лучших вузов мира ARWU вошли 11 университетов России

Лидером среди вузов из России стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Одиннадцать российских университетов вошли в рейтинг лучших вузов мира Academic Ranking of World Universities (ARWU). Лидером среди вузов из России стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), который занял 87-ю позицию, сообщили в четверг в пресс-службе проекта "5-100".

"В рейтинг ARWU в 2019 году вошло 11 российских университетов. Отметим, что представительство российской высшей школы в рейтинге в значительной степени обеспечили университеты проекта "5-100": девять из 11 российских вузов, вошедших в рейтинг, относятся к данной группе университетов", - говорится в сообщении.

В топ-500 рейтинга Россию представляют МГУ - 87-я позиция, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) - позиция 301-400, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Новосибирский государственный университет (НГУ) - оба входят в группу 401-500.

"Стабильный успех НГУ в этом рейтинге объясняется высоким уровнем подготовки кадров для науки и высокотехнологичного бизнеса, а также качеством исследований и широтой дисциплинарного поля", - приводит пресс-служба проекта слова ректора НГУ Михаила Федорука. Он добавил, что вуз намерен ускорить движение в этом рейтинге, в том числе за счет участия в мероприятиях национального проекта "Наука".

Отмечается, что новым в рейтинге этого года стал Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", который вошел в диапазон 601-700. В диапазоне 701-800 разместился Уральский федеральный университет. Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Томский государственный университет и Университет ИТМО находятся в диапазоне 801-900, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - в 901-1000.

Компания ShanghaiRanking Consultancy 15 августа представила рейтинг лучших вузов мира ARWU. Список сформирован по результатам оценки более чем 1800 университетов, в публикуемую часть рейтинга входят 1 тыс. университетов. При его составлении учитывается шесть индикаторов: число лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий среди выпускников и сотрудников, число высокоцитируемых исследователей, число статей, опубликованных в журналах Nature и Science, число статей, проиндексированных в базе данных Science Citation Index - Expanded и Social Sciences Citation Index, взвешенный показатель предыдущих индикаторов в расчете на одного сотрудника университета.

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