В рейтинг лучших вузов мира ARWU вошли 11 университетов России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Одиннадцать российских университетов вошли в рейтинг лучших вузов мира Academic Ranking of World Universities (ARWU). Лидером среди вузов из России стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), который занял 87-ю позицию, сообщили в четверг в пресс-службе проекта "5-100".

"В рейтинг ARWU в 2019 году вошло 11 российских университетов. Отметим, что представительство российской высшей школы в рейтинге в значительной степени обеспечили университеты проекта "5-100": девять из 11 российских вузов, вошедших в рейтинг, относятся к данной группе университетов", - говорится в сообщении.

В топ-500 рейтинга Россию представляют МГУ - 87-я позиция, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) - позиция 301-400, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Новосибирский государственный университет (НГУ) - оба входят в группу 401-500.

"Стабильный успех НГУ в этом рейтинге объясняется высоким уровнем подготовки кадров для науки и высокотехнологичного бизнеса, а также качеством исследований и широтой дисциплинарного поля", - приводит пресс-служба проекта слова ректора НГУ Михаила Федорука. Он добавил, что вуз намерен ускорить движение в этом рейтинге, в том числе за счет участия в мероприятиях национального проекта "Наука".

Отмечается, что новым в рейтинге этого года стал Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", который вошел в диапазон 601-700. В диапазоне 701-800 разместился Уральский федеральный университет. Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Томский государственный университет и Университет ИТМО находятся в диапазоне 801-900, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - в 901-1000.

Компания ShanghaiRanking Consultancy 15 августа представила рейтинг лучших вузов мира ARWU. Список сформирован по результатам оценки более чем 1800 университетов, в публикуемую часть рейтинга входят 1 тыс. университетов. При его составлении учитывается шесть индикаторов: число лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий среди выпускников и сотрудников, число высокоцитируемых исследователей, число статей, опубликованных в журналах Nature и Science, число статей, проиндексированных в базе данных Science Citation Index - Expanded и Social Sciences Citation Index, взвешенный показатель предыдущих индикаторов в расчете на одного сотрудника университета.