Власти Жуковского сообщили об отсутствии около аэропорта свалок, способных привлечь птиц

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Свалки или полигоны, которые могли бы привлечь чаек, спровоцировавших жесткую посадку пассажирского самолета в Московской области, вблизи аэропорта Жуковский нет. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе муниципалитета.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

"По нашим данным, вблизи аэропорта Жуковский никаких свалок или полигонов нет", - сказал представитель администрации округа ТАСС.

В пресс-службе Раменского района, где экстренно сел самолет, не смогли ответить на аналогичный вопрос.

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек. Как сообщили в авиакомпании, это привело к отказу обоих двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По данным МЧС, в результате аварийной посадки жертв удалось избежать, пострадали 55 человека, среди них 17 детей.