МВД РФ: около 3 млн украинцев могут получить российское гражданство в упрощенном порядке

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Около трех миллионов граждан Украины, попадающих в льготную категорию, могут получить российское гражданство. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

"Общее число лиц, которые могут воспользоваться [новыми правилами получения гражданства в упрощенном порядке - прим. ТАСС] около 3 млн граждан Украины", - сказала она.

МВД России планирует увеличить штатную численность миграционных подразделений ведомства после наплыва желающих получить российское гражданство, сказала Казакова.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает порядок получения российских паспортов в том числе жителями Донецкой и Луганской народных республик. С 14 июня 2019 года граждане ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке. Выдача документов производится на территории Ростовской области. С 1 июля в республике заработала электронная очередь на подачу документов. Такая услуга доступна в 47 отделениях связи.

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