Песков заявил, что не может сказать ничего нового по инциденту с дизайнером Коноваловым

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать ничего нового по ситуации с задержанием дизайнера Константина Коновалова, у которого затем диагностировали перелом ноги.

"Мне нечего добавить к тому, что я уже говорил по этой теме", - сказал Песков журналистам. "Пока мы находимся на стадии, когда выполняются различные служебные проверки. Каждый конкретный случай разбирается отдельно", - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее в СМИ появилась информация о жестком задержании за несколько часов до начала протестной акции в столице 27 июля москвича Константина Коновалова, у которого затем врачи диагностировали перелом ноги. При этом в ответе на его обращение в Следственный комитет говорится, что действия правоохранительных органов по применению в отношении него физической силы являлись правомерными. Сам же дизайнер утверждал впоследствии, что утром 27 июля, за несколько часов до начала несанкционированной властями массовой протестной акции, он совершал пробежку по Тверской улице неподалеку от мэрии Москвы.