МЧС открыло горячую линию для пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Горячая линия открыта для пострадавших при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"По состоянию на 12:30 мск работает оперативный штаб, открыта горяча линия ГУ МЧС России по Московской области: 8-498-505-41-70", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в аэропорту Жуковский работают психологи подмосковного главка МЧС и Центра экстренной психологической помощи. В зале ожидания аэропорта находятся 203 пассажира, все они обеспечены бесплатным питанием (чай, кофе, бутерброды).