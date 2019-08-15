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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

МЧС открыло горячую линию для пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье

Кроме того, в аэропорту Жуковский работают психологи ведомства и Центра экстренной психологической помощи

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Горячая линия открыта для пострадавших при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"По состоянию на 12:30 мск работает оперативный штаб, открыта горяча линия ГУ МЧС России по Московской области: 8-498-505-41-70", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в аэропорту Жуковский работают психологи подмосковного главка МЧС и Центра экстренной психологической помощи. В зале ожидания аэропорта находятся 203 пассажира, все они обеспечены бесплатным питанием (чай, кофе, бутерброды).

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В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным Главного управления МЧС по Московской области, в результате происшествия пострадали 55 человек.

Трагедии, по словам очевидцев, удалось избежать благодаря умелым действиям экипажа - пилотам и бортпроводникам.

По факту аварийной посадки Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования авиационного происшествия была также сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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