МЧС открыло горячую линию для пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Горячая линия открыта для пострадавших при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
"По состоянию на 12:30 мск работает оперативный штаб, открыта горяча линия ГУ МЧС России по Московской области: 8-498-505-41-70", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, в аэропорту Жуковский работают психологи подмосковного главка МЧС и Центра экстренной психологической помощи. В зале ожидания аэропорта находятся 203 пассажира, все они обеспечены бесплатным питанием (чай, кофе, бутерброды).
В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным Главного управления МЧС по Московской области, в результате происшествия пострадали 55 человек.
Трагедии, по словам очевидцев, удалось избежать благодаря умелым действиям экипажа - пилотам и бортпроводникам.
По факту аварийной посадки Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования авиационного происшествия была также сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета.