Пассажирам аварийно севшего Airbus предложены места в отелях или ж/д билеты

ЖУКОВСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Пассажирам Airbus рейса Москва - Симферополь, совершившего жесткую посадку в Подмосковье в четверг, власти предложили несколько вариантов доставки до места назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пассажирам данного рейса предложено несколько вариантов на их усмотрение - номера в гостиницах, вариант вылета из аэропорта Домодедово в Симферополь в четверг, либо вылет другим рейсом завтра с размещением в гостинице, либо железнодорожным транспортом до Анапы, а оттуда в Крым на автотранспорте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласились лететь сегодня из аэропорта Домодедово порядка 30 человек. "Списки сейчас формируются, они не окончательные. Вылет около 20:00 мск из Домодедово", - сказал источник, отметив, что группу людей на автобусе уже увезли в Домодедово. Большинство, по его словам, отказались от полета совсем.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, багаж пассажиров в ближайшее время доставят в аэропорт Жуковский. "Следственный комитет на месте завершил работу с багажом пассажиров. В ближайшее время его доставят в терминал аэропорта Жуковский", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что достигнута договоренность о том, что пассажирам не нужно ждать багаж в аэропорту. "Те, кто захотят его дождаться и забрать здесь, могут сделать это сами. Либо багаж адресно будет доставлен пассажирам в ту точку, которую они укажут", - сказал собеседник агентства.

Ранее в авиационных службах ТАСС сообщали, что треть пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета отказываются лететь в Симферополь.