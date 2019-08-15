Жена командира аэробуса не удивилась, что ему удалось посадить аварийный борт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Жена командира аэробуса "Уральских авиалиний" Наталья Юсупова не удивилась, что ее мужу Дамиру удалось совершить успешную аварийную посадку.
Об этом она сообщила в телефонном разговоре корреспондентом ТАСС.
"Не удивилась - это его работа, к которой он очень педантично подходит. Мы с ним говорили, он сейчас переживает из-за всей ситуации, за пассажиров беспокоится - у него такой характер. Он будет долго переваривать, переживать это снова и снова, анализировать, что можно еще было сделать", - сказала Наталья Юсупова.
По ее словам, Дамир пришел в авиацию в 33 года. "В авиации он около семи лет, до этого работал юристом. Работа в небе была его мечтой", - добавила супруга.
Дамиру Юсупову 41 год, у него четверо детей.