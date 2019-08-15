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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Жена командира аэробуса не удивилась, что ему удалось посадить аварийный борт

Наталья Юсупова рассказала, что работа в небе была мечтой ее супруга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Жена командира аэробуса "Уральских авиалиний" Наталья Юсупова не удивилась, что ее мужу Дамиру удалось совершить успешную аварийную посадку.

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Об этом она сообщила в телефонном разговоре корреспондентом ТАСС.

"Не удивилась - это его работа, к которой он очень педантично подходит. Мы с ним говорили, он сейчас переживает из-за всей ситуации, за пассажиров беспокоится - у него такой характер. Он будет долго переваривать, переживать это снова и снова, анализировать, что можно еще было сделать", - сказала Наталья Юсупова.

По ее словам, Дамир пришел в авиацию в 33 года. "В авиации он около семи лет, до этого работал юристом. Работа в небе была его мечтой", - добавила супруга.

Дамиру Юсупову 41 год, у него четверо детей.

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