Пассажиров аварийно севшего самолета в Подмосковье разместили в гостинице аэропорта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пассажиров самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковский в четверг утром, разместили в гостиничном комплексе аэропорта, сообщил журналистам временно исполняющий полномочия главы Раменского района Николай Воробьев.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

"Администрация Раменского района по поручению губернатора Андрея Воробьева организовала подъезд и организацию вывоза пассажиров нашими автобусами в аэропорт. Там им уже организовано питание, размещение пассажиров в гостиничном фонде, который принадлежит аэропорту", - сказал он.

Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона, в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

"Спасибо пилотам, которые, попав в опасную ситуацию, сделали так, что все остались живы. Благодарю врачей и медиков, которые сделали все, чтобы пассажиры получили помощь. С первых минут на месте работали спасательные службы. Оперативно подключились главы наших муниципалитетов", - цитирует пресс-служба губернатора.

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек. Как сообщили в авиакомпании, это привело к отказу обоих двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По последним данным Главного управления МЧС по Московской области, в результате происшествия пострадали 55 человек. На данный момент в больнице остается одна женщина.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по факту жесткой посадки возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

В новость были внесены изменения (14:29 время мск) — добавлен комментарий губернатора Московской области.