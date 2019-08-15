Власти Подмосковья заявили, что ближайший к аэропорту Жуковский мусорный полигон закрыт

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ближайший к аэропорту Жуковский, откуда вылетал экстренно приземлившийся в Раменском районе Подмосковья аэробус "Уральских авиалиний", мусорный полигон "Сафоново находится в 14 км от него. Свалка закрыта с 2012 года и на могла привлечь чаек, сообщила в четверг пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета вблизи аэропорта "Жуковский" стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно", - сказали в пресс-службе. "Полигон закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина.