Ростуризм проанонсировал регулярные туры для японцев на Курилы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пилотный тур на Курилы для японских туристов будет организован в этом году, в следующем году планируется проводить такие туры на регулярной основе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

Пилотный тур на южные Курилы состоится в октябре.

"Япония является для нас целевым рынком в части развития въездного туризма <... > Считаем, что успешное продвижение работы по согласованию первого пилотного тура на южные Курильские острова в октябре 2019 года и планов по запуску туров на регулярной основе является еще одним свидетельством наличия взаимного экономического интереса в туризме, который, в частности, способствует достижению общих целей <... > а именно - увеличение количества взаимных поездок до 200 тыс. с каждой стороны ежегодно к 2023 году", - прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба.

Курильские острова обладают значительным туристским потенциалом: на южных островах находятся действующие вулканы Головнина (о. Кунашир) и Баранского (о. Итуруп), Белые и Черные скалы, озера Кипящее и Горячее, экологическая тропа Столбовская, отметили в Ростуризме. Ведомство будет поддерживать деятельность российских туроператоров по развитию въездных и внутренних туристских потоков, в том числе в рамках общей программы поддержки отечественного отраслевого бизнеса, подчеркнули в Ростуризме.