Счетная палата: покупка спецоборудования для МСЭ за 2 млрд рублей нецелесообразна

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Приобретение специального диагностического оборудования для учреждений Медико-социальной экспертизы (МСЭ) за 2 млрд руб. нецелесообразно, поскольку оно простаивает и имеется во всех поликлиниках. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Счетной палаты (СП) РФ.

В ходе проверки Счетная палата обратила внимание, что на 1 января 2019 года все учреждения МСЭ были обеспечены специальным диагностическим оборудованием общей стоимостью более 2 млрд рублей.

"Необходимость приобретения отдельных видов оборудования вызывает сомнения: во-первых, оно практически не востребовано, а во-вторых, и так имеется во всех поликлиниках", - говорится в сообщении.