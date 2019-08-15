Власти Томской области привлекут людей с низким доходом к сбору грибов и ягод

ТОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти Томской области разработали стратегию по снижению уровня бедности в регионе, в качестве одной из мер поддержки планируется привлекать людей с низким доходом к сбору дикоросов в регионе. Об этом сообщила ТАСС начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Минтруд РФ в 2019 году запустил в ряде регионов пилотный проект по выводу из сложной ситуации бедных семей. В начале года проект начали реализовывать в Татарстане, Приморье, Кабардино-Балкарии, Нижегородской, Ивановской, Новгородской, Липецкой и Томской областях. С июля - в Республиках Коми и Тыва, в Алтайском и Пермском краях, а также в Курганской области.

"Планируем создать программы по привлечению инвесторов и созданию рабочих мест там, где есть высокая напряженность на рынке труда, программы профобучения и переобучения, условия по содействию самозанятости и обучению основам предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации, включающей, в том числе, сбор и обработку дикоросов", - рассказала Киняйкина.

Она пояснила, что по итогам 2018 года в регионе имеют доход ниже прожиточного минимума порядка 15% населения. Большая часть из них (69%) - семьи с детьми, еще 27% - одиноко проживающие граждане и 4% - неработающие пенсионеры. Больше всего людей с низким доходом проживают в селах Томской области - там уровень бедности составляет более 26%, тогда как в городах - только 5,9%.

Для того, чтобы увеличить число граждан, получающих доход выше прожиточного минимума, была разработана стратегия по борьбе с бедностью. Конкретный порядок действий, в том числе для привлечения людей к сбору дикоросов, в рамках данной стратегии должен быть определен до конца 2019 года.

Миллион на грибах

Как сообщил ТАСС замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, данная мера поддержки будет особенно актуальна для Томской области - в регионе сосредоточена примерно четверть сибирских запасов кедрового ореха, 40% грибов и две трети клюквы.

"У нас дефицит сборщиков всегда есть. Если будут желающие - потребность в них хорошая, и я считаю, что это (мера соцподдержки через сбор дикоросов) - хороший инструмент. У нас есть ресурс, за счет чего можно это делать и хорошие сборщики зарабатывают за сезон до 500 тыс. рублей, а некоторые семьей - до миллиона рублей", - сказал Кнорр.

Также вице-губернатор отметил, что помимо привлечения жителей сел к сбору даров леса, можно их обучать традиционным ремеслам Сибири.

Как уточнила Киняйкина, к сбору будут привлекаться по большей части жители севера региона. На юге достаточно теплый климат для ведения сельского хозяйства и располагается областной центр, а также агломерация Томск-Северск - Томский район с большим количеством рабочих мест, а вот в северных районах - преимущественно развиты добывающая (нефть, газ), а также лесная отрасли промышленности.