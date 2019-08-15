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Счетная палата: Минтруд затягивает с утверждением критериев инвалидности у детей

В ведомстве сообщили, что в результате этого в настоящее время применяются общие критерии, которые не учитывают специфику заболеваний

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минтруд РФ до сих пор не утвердил классификации и критерии установления инвалидности детям, поэтому используются общие критерии без учета детской специфики заболеваний, сообщила в четверг пресс-служба Счетной палаты (СП) РФ.

"Так, Минтруд до сих пор не утвердил классификации и критерии установления инвалидности детям. В результате используются общие критерии без учета детской специфики заболеваний. Кроме того, для определения профинвалидности система Медико-социальной экспертизы (МСЭ) по-прежнему использует временные критерии, которые были установлены в 2001 году", - говорится в сообщении.

Также Минтруду необходимо оперативно принять все документы, предусмотренные дорожной картой по совершенствованию МСЭ, и совместно с регионами и профессиональным сообществом организовать систему трудовой реабилитации инвалидов с учетом минимизации времени на их интеграцию в общество, отметили в СП РФ.

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