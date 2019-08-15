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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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Медведев поручил представить к наградам экипаж, совершивший посадку A321 под Жуковским

Премьер-министр также дал самую высокую оценку его действиям

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Действия экипажа A321, совершившего аварийную посадку в поле под Жуковским, заслуживают самой высокой оценки и награды. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

"Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, по итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что благодаря умелым действиям экипажа удалось предотвратить катастрофу и гибель людей. "Понятно, там будут работать комиссии, которые должны будут выяснить, что произошло и из-за чего, - добавил премьер. - Но в любом случае то, что в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет - это, безусловно, очень хорошее событие".

Он отметил, что специалисты анализируют ситуацию. "Пусть разбираются специалисты, действительно, с тем, что произошло по всем процедурам", - поручил премьер-министр, обращаясь к главе Минтранса Евгению Дитриху.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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